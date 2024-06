En direct

La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 18% et 20% à Vagney lors de ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Vagney, le binôme Nupes avait en effet glané 18,15% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 12,7% à Vagney pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 4,66% de Manon Aubry (LFI), les 3,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,66% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 20% cette fois.

12 points grappillés en 5 ans par le RN à Vagney Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de chiffres. Mais des indices se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Vagney entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Jordan Bardella à 35,77% à Vagney début juin En deux ans, cet équilibre politique a été balayé, au niveau national comme dans beaucoup de localités. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Vagney, avec 35,77% des électeurs (583 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 16,26%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,7%.

Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Vagney lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Vagney lors du premier tour de la présidentielle avec 28,99%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,45%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,17% et 6,58% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,03% contre 52,97%.

Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Vagney ? Le RN n'a pas convaincu à Vagney en 2022, lors des élections des députés, avec 16,67% au premier tour, contre 50,13% pour Christophe Naegelen (Divers droite), Vagney votant pour la 3ème circonscription des Vosges. A l'issue du second tour, c'est encore Christophe Naegelen qui va cumuler le plus de votes, avec 76,54% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

Vagney : législatives et dynamiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Vagney, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 3 878 habitants répartis dans 2 171 logements, cette ville présente une densité de 158 hab/km². Ses 248 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (76,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,71% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 52,24% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 547,92 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Vagney manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

Les prévisions de la participation aux élections législatives à Vagney À Vagney, le niveau de participation constituera l'un des critères clés de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,68% au premier tour. Au deuxième tour, 47,47% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 78,64% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient participé à l'élection. La participation était de 78,99% au premier tour, soit 2 342 personnes.