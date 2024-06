En direct

19:49 - Quel verdict pour le Front populaire à la fin de ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 16,51% des suffrages dans la localité. Une performance à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,7% pour Yannick Jadot, 2,06% pour Fabien Roussel et 2,23% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 15,57% à Val d'Oust pour les élections continentales. Mais ce sont 27% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,69%), de Marie Toussaint (6,74%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,31%).

18:42 - La fulgurante évolution du RN à Val d'Oust en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN termine tout proche des 20% à Val d'Oust ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Val d'Oust au début du mois ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Val d'Oust, avec 35,7% des suffrages devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,57%, et Valérie Hayer avec 15,14%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Val d'Oust lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,97% contre 28,85% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,74% et 4,7% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 45,29% contre 54,71%.

12:32 - À Val d'Oust, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Val d'Oust, récoltant 15,55% des votes sur place, contre 44,37% pour Paul Molac (Régionaliste). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Régionaliste avec 20,87% contre 79,13% pour les vainqueurs. Paul Molac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Val d'Oust révèlent les tendances électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Val d'Oust, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 2 790 habitants répartis dans 1 484 logements, cette ville présente une densité de 267 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 150 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 599 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (74,19%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 510,65 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Val d'Oust, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Val d'Oust pour les élections législatives L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera l'ampleur de la participation à Val d'Oust. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,69% au premier tour. Au second tour, 48,31% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Val d'Oust cette année ? En proportion, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 193 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,48% avaient participé à l'élection. La participation était de 79,62% au deuxième tour, ce qui représentait 1 746 personnes.