19:37 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Val-de-Bonnieure à la loupe La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10% à Val-de-Bonnieure. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Val-de-Bonnieure, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 18,12% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a largement progressé à Val-de-Bonnieure en 5 ans Que tirer de cet ensemble de chiffres ? Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 19 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,2% pour la liste Bardella à Val-de-Bonnieure il y a trois semaines Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler une évidence au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Val-de-Bonnieure, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, glanant 47,2% des suffrages face à Valérie Hayer à 13,4% et Raphaël Glucksmann à 10%.

14:32 - Val-de-Bonnieure avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait énormément séduit à Val-de-Bonnieure au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 30,71% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,19% et 15,88% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,49% des suffrages. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la leader du Rassemblement national qui se plaçait en tête avec 51,71%, devant Emmanuel Macron à 48,29%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Revenir sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections législatives avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Val-de-Bonnieure. C'est en effet Caroline Colombier qui arrivait en tête au premier tour avec 27,06% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Charente. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,55%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,45%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Val-de-Bonnieure : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Val-de-Bonnieure, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 16,31% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 12,29% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (72,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 450 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,39%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,55%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Val-de-Bonnieure mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,71% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - La participation aux élections législatives à Val-de-Bonnieure (16230) Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Val-de-Bonnieure ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,56% au premier tour. Au second tour, 46,64% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Val-de-Bonnieure ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 76,54% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,22% au second tour, soit 683 personnes. La flambée des prix qui pèse sur les finances des foyers français, combinée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine, seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Val-de-Bonnieure.