En direct

19:48 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 16% et 17% à Valorbiquet à l'issue de ce premier tour Une autre source de doute qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Valorbiquet, le binôme Nupes avait en effet glané 17,31% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 9,39% à Valorbiquet le 9 juin. Mais ce sont 16% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,01%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,46%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,04%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Valorbiquet Difficile de trouver un sens à cette avalanche de chiffres. Mais des indices apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 39% ou plus à Valorbiquet ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 47,6% à Valorbiquet il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est très parlant. Il y a quelques semaines en effet, à Valorbiquet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 47,6% des votes contre Valérie Hayer à 13,99% et Raphaël Glucksmann à 9,39%. Dans le détail, 456 habitants se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Valorbiquet au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,39% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Valorbiquet. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,35%. Valorbiquet n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,83% des voix pour sa part. Au deuxième tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui passait devant avec 60,01%, devant Emmanuel Macron à 39,99%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Valorbiquet ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Les législatives avaient offert un très gros résultat pour le RN à Valorbiquet. C'est en effet Martine Vilmet qui se classait en tête au premier tour avec 31,74% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Calvados. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 56,94%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,06%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Valorbiquet et leurs implications électorales Quel portrait faire de Valorbiquet, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 491 habitants répartis dans 1 214 logements, cette ville présente une densité de 622 hab par km². L'existence de 106 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,07% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 39,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,92% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 185,39 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Valorbiquet, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Valorbiquet Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques passées. Début juin, lors des européennes, le taux d'abstention représentait 48,65% des inscrits sur les listes électorales de Valorbiquet (Calvados), contre un taux d'abstention de 47,54% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,09% au premier tour et seulement 55,12% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.