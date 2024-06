En direct

19:37 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Varaville pour ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, reste une inconnue. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a glané 11,07% à Varaville. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé également 17,06% des bulletins dans la localité.

18:42 - L'époustouflante évolution du RN à Varaville Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Varaville entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,1% dans la moyenne nationale pour Bardella à Varaville aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Varaville, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 30,1% des voix face à Valérie Hayer à 22,14% et François-Xavier Bellamy à 12,23%. Ce sont ainsi 155 électeurs qui l'ont désignée dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Varaville lors de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est incontestablement la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,06% contre 33,06% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, avec 10,15% et 9,74% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 39,61% contre 60,39%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste la dernière fois Au premier tour des élections législatives 2022, Varaville, couverte par la 4ème circonscription du Calvados, verra le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 36,27%, alors que le RN restera derrière à 18,43%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Christophe Blanchet (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Varaville façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Varaville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 23% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,06%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (80,53%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (31,45%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 513 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,7%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,66%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 64,73%, comme à Varaville, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

09:32 - Les législatives débutent à Varaville : la participation en question Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 902 personnes en âge de voter à Varaville, 59,65% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 63,04% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,44% au premier tour et seulement 54,02% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Varaville ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,01% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 81,63% au premier tour, ce qui représentait 742 personnes.