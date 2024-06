Résultat des législatives à Vendeville : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections législatives à Vendeville : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel portrait faire de Vendeville, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 27,69% de cadres pour 1 546 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Avec 142 entreprises, Vendeville offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,36% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,26% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,68% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 633,30 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Vendeville incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.