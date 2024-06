Résultat des législatives à Vergigny : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un énorme 59,56% pour le RN à Vergigny le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Vergigny. Ladite liste attirait 59,56% des votes, soit 299 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 9,36% et Marion Maréchal à 5,18%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Vergigny au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. L'élection du président de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen s'imposait avec 45,2% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 19,35% et 15,43% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 4,87% des voix. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 64,6%, devant Emmanuel Macron à 35,4%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Vergigny Le résultat obtenu par le RN sera une des clés localement pour ces élections législatives 2024. Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Vergigny. C'est en effet Audrey Lopez qui se classait en pôle position au premier tour avec 44,02% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Yonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,33%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,67%.

11:02 - Vergigny : démographie et socio-économie impactent les législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Vergigny mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 41 hab par km² et 44,29% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 7,33% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (19,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 461 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,29% et d'une population immigrée de 16,00% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Vergigny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 41,33% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Participation à Vergigny : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'une des clés des élections législatives 2024 sera incontestablement la participation à Vergigny. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,8% au premier tour et seulement 45,48% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Vergigny ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 73,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 73,98% au premier tour, ce qui représentait 759 personnes.