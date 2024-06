Résultat des législatives à Vermenton : l'élection 2024 en direct

C'est probablement le choix du président de la République qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a amplement surpassé son score national à Vermenton pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 28,55% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,95% et 20,45% des voix. Vermenton n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec seulement 5,86% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,65% contre 50,35%.

Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Vermenton, grappillant 22,97% des votes sur place, contre 30,74% pour André Villiers (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 45,29% contre 54,71% pour les vainqueurs. André Villiers remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Vermenton, un lien étroit

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Vermenton comme dans toute la France. Dotée de 989 logements pour 1 241 habitants, la densité de la commune est de 52 habitants par km². Ses 107 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 361 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 14,88% des résidents sont des enfants, et 35,68% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 48,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 698,56 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Vermenton manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.