Résultat des législatives à Verrières-le-Buisson : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Verrières-le-Buisson, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait cumulé 17,42% à Verrières-le-Buisson il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 32% sur place. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Verrières-le-Buisson, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 28,29% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,55% pour Yannick Jadot, 1,53% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Verrières-le-Buisson ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de résultats. Mais des éléments se distinguent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait se situer pas loin des 20% à Verrières-le-Buisson. Une projection qui concorde avec les points également gagnés par la formation politique dans la zone sur la même période (7,96% pour Jordan Bardella en 2019 et 13,45% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - La particularité Verrières-le-Buisson lors des élections du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Même si toutes les villes ne sont pas concernées de la même façon. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Verrières-le-Buisson lors des récentes élections des eurodéputés, avec 25,06% des voix. La liste doublait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 17,42% dans la localité. François-Xavier Bellamy achevait l'élection troisième, avec 13,91%.

14:32 - À Verrières-le-Buisson, le résultat de la présidentielle toujours pertinent L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Ce sont Emmanuel Macron avec 42,5% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,98% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle à Verrières-le-Buisson. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 10,29% des suffrages. Le second tour restera synonyme de défaite pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 80,39% contre 19,61% pour Le Pen.

12:32 - Quel score à Verrières-le-Buisson pour Ensemble aux élections législatives ? Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Verrières-le-Buisson, grattant 7,5% des votes sur place, contre 38,12% pour Paul Midy (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (61,63% contre 38,37% pour le RN). Paul Midy remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Verrières-le-Buisson aux législatives Comment la population de Verrières-le-Buisson peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,61% de 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 46,94%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,33% et d'une population étrangère de 5,40% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 8,55% à Verrières-le-Buisson, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Verrières-le-Buisson ? À Verrières-le-Buisson (91370), l'une des clés de ces élections législatives 2024 sera l'abstention. La perte de pouvoir d'achat est par exemple en mesure d'inciter les habitants de Verrières-le-Buisson à s'intéresser plus fortement au scrutin. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 20,67% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 16,69% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 39,3% au premier tour et seulement 40,94% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Verrières-le-Buisson ? Quel député se substituera à Paul Midy dans la 5ème circonscription de l'Essonne ?