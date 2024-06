Résultat des législatives à Villefranche-d'Albigeois : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un avantage du Rassemblement national à Villefranche-d'Albigeois le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Villefranche-d'Albigeois, à 39,53%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 14,8% et Valérie Hayer à 10,11%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Villefranche-d'Albigeois ? L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La candidate du parti frontiste prenait une avance notable avec 25,86% au premier round contre 23,09% pour Emmanuel Macron et 13,46% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Jean Lassalle se contentait de la quatrième place avec seulement 12,93% des voix pour sa part. Avec 48,38%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,62%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Villefranche-d'Albigeois ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent donne des indicateurs clés au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Villefranche-d'Albigeois, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 18,49% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 25,18% pour Frédéric Cabrolier (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il rassemblait pourtant 57,21% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (42,79%). Frédéric Cabrolier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Villefranche-d'Albigeois : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Villefranche-d'Albigeois comme partout ailleurs. Avec ses 1 239 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 82 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 367 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 31,99% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 37,06% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1314,14 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Villefranche-d'Albigeois, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Villefranche-d'Albigeois : les chiffres clés L'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de la participation à Villefranche-d'Albigeois (81430). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 64,85% au premier tour. Au second tour, 57,56% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Villefranche-d'Albigeois ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 85,14% au sein de la commune, contre un taux de participation de 83,28% au second tour, soit 762 personnes. La volonté de changement des habitants serait par exemple en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Villefranche-d'Albigeois.