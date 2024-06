Résultat des législatives à Villemolaque : l'élection 2024 en direct

11:02 - Villemolaque : démographie, élections et stratégies politiques

La démographie et la situation socio-économique de Villemolaque contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un taux de chômage de 15,21% et une densité de population de 217 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,25%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 458 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,63%) et le nombre de résidences HLM (9,52% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Villemolaque mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,97% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.