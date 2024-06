Résultat des législatives à Villeneuve-sur-Bellot : l'élection 2024 en direct

Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc d'autant plus logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui s'est affichée en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Villeneuve-sur-Bellot, avec 47,76% des bulletins valides, soit 203 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,53%, elle-même suivie par Manon Aubry avec 6,82%.

14:32 - Villeneuve-sur-Bellot avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022

C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 38,89% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Villeneuve-sur-Bellot. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,9% et Emmanuel Macron troisième avec 17,75%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7,72% des suffrages. Rebelotte pour Marine Le Pen au second tour face à Macron avec 61,95%.