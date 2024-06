En direct

19:49 - À Villers-sur-Mer, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en attirer une portion. Le jour du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 11,02% des votes dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 9,96% à Villers-sur-Mer. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 2,54% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,07% de Marie Toussaint (EELV) et les 1% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 14% cette fois.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Villers-sur-Mer Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 36,43% à Villers-sur-Mer le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 545 habitants de Villers-sur-Mer passés par les urnes ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait ainsi 36,43% des votes contre Valérie Hayer à 20,72% et François-Xavier Bellamy à 10,16%.

14:32 - 35,87% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Villers-sur-Mer C'est probablement l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Villers-sur-Mer lors du premier tour de la présidentielle avec 35,87%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,23%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 9,82% et 9,77% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 41,92% contre 58,08%.

12:32 - Quel résultat à Villers-sur-Mer pour Ensemble au premier tour ? Le résultat des législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 à Villers-sur-Mer ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 18,27% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Calvados, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 38,54% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés La République en Marche (72,92% contre 27,08% pour le RN). Christophe Blanchet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Villers-sur-Mer et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Villers-sur-Mer, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 9 451 logements pour 2 469 habitants, la densité de la commune est de 302 habitants/km². Avec 324 entreprises, Villers-sur-Mer permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (87,15%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,03% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2315,46 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,35%, révélant une situation économique tendue. Pour résumer, Villers-sur-Mer incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Villers-sur-Mer : les leçons des précédentes élections L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 2 470 personnes habilitées à participer à une élection à Villers-sur-Mer s'étaient rendues aux urnes (soit 61,94%). La participation était de 57,89% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,74% au premier tour. Au second tour, 52,86% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,14% au niveau de la localité. La participation était de 76,67% au premier tour, c'est-à-dire 1 876 personnes.