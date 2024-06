En direct

19:42 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 9,29% à Villetelle début juin. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,03% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le RN à Villetelle Difficile d'établir des parallèles dans tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Villetelle entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 40% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Villetelle il y a trois semaines ? Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections européennes 2024 à Villetelle. L'extrême droite glanait 47,53% des voix, contre Valérie Hayer à 9,53% et Raphaël Glucksmann à 9,29%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Villetelle au premier tour de l'élection présidentielle Point à retenir : le Rassemblement national avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans à Villetelle que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 30,49% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés chacun par 23,78% et 14,57%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,82% contre 45,18%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Villetelle Revenir sur le plus récent scrutin législatif apporte des indicateurs précieux au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective est à utiliser avec des pincettes… Lors des législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Villetelle. On retrouvait en effet Johana Maurel en tête au premier tour, avec 31,60% dans la ville, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Hérault. Laurence Cristol (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 60,07%.

11:02 - Villetelle : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Villetelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 628 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 143 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 497 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,55%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 32,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 36,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1052,31 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Villetelle affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

09:32 - Les législatives débutent à Villetelle : l'abstention en question L'analyse des dernières consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 38,58% des votants de Villetelle. Le taux d'abstention était de 45,62% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,14% au premier tour et seulement 51,51% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Villetelle pour les législatives ? Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.