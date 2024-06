En direct

19:49 - La gauche aussi dans les favoris à Aubais pour ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en rassembler une portion. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Aubais, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,8% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 15,56% à Aubais pour les élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 30% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,02%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,81%) et enfin de Léon Deffontaine (1,45%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Aubais Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques lignes directrices se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Aubais entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 32% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Aubais début juin ? Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le 9 juin en effet, à Aubais, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, avec 36,03% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 15,56% et Valérie Hayer à 12,01%.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Aubais ? C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. La ville d'Aubais s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022. La cheffe de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 25,13% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,67% et 19,61% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 8,47% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,48% contre 53,52%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Aubais ? Au premier tour des législatives 2022, Aubais, couverte par la 2ème circonscription du Gard, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 31,80%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 24,7%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Yvan Lachaud (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aubais Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Aubais comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 958 habitants répartis dans 1 481 logements, cette commune présente une densité de 220 hab par km². Avec 312 entreprises, Aubais se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,6%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 27,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,43% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 368,09 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Aubais incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Aubais La participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Aubais (30250). Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,74% au premier tour. Au second tour, 51,78% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Aubais ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 324 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,85% étaient restés chez eux. L'abstention était de 24% au deuxième tour.