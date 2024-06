Résultat des législatives à Villiers-Saint-Georges : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix du président de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était illustrée à Villiers-Saint-Georges lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,42% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 20,59% et 15,98% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 12,52% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 61,47%, devant Emmanuel Macron à 38,53%.

Analyse socio-économique de Villiers-Saint-Georges : perspectives électorales

Quelle influence la population de Villiers-Saint-Georges exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Dans le bourg, 20,12% des résidents sont des enfants, et 7,88% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,99%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 431 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,68%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,86%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Villiers-Saint-Georges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,33% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.