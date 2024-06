Résultat des législatives à Wardrecques : l'élection 2024 en direct

14:54 - Quel verdict à Wardrecques pour le Rassemblement national aux législatives ?

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Wardrecques. Dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Auguste Evrard qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 32,08%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 50,00%, devant le binôme Divers gauche à 50,00%.