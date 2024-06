Résultat des législatives à Westhouse : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très analysé. Il y a deux ans, lors des législatives à Westhouse, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 23,79% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 28,64% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 57,02%. Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Westhouse comme partout ailleurs. Avec ses 1 624 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 72 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 490 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,6%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 43,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 332,26 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, à Westhouse, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Westhouse (67230), qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 380 personnes en âge de voter dans la localité, 79,35% étaient allées voter. La participation était de 80,87% au second tour, ce qui représentait 1 116 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,79% au premier tour et seulement 43,75% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des familles est de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Westhouse.

Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Westhouse sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour mémoire, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin, qui arrivera à capter le plus de voix à Westhouse ? Pour voter, les électeurs de la ville pourront se rendre dans l'isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d'ouverture du bureau de vote de Westhouse.