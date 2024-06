Résultat des législatives à Xonrupt-Longemer : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 31,28% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Xonrupt-Longemer au début du mois Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 223 électeurs de Xonrupt-Longemer se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a attiré ainsi 31,28% des voix devant Valérie Hayer à 19,21% et Raphaël Glucksmann à 13,18%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Xonrupt-Longemer au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,68% contre 30,65% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,72% et 6,25% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 41,48% contre 58,52%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Xonrupt-Longemer ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Xonrupt-Longemer, cumulant 20,43% des votes sur place, contre 32,10% pour Christophe Naegelen (Divers droite). Xonrupt-Longemer choisira d'ailleurs Christophe Naegelen au second tour, finalement en tête localement avec 68,38%.

11:02 - Élections législatives à Xonrupt-Longemer : un éclairage démographique La démographie et le contexte socio-économique de Xonrupt-Longemer déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un taux de chômage de 4,93% et une densité de population de 50 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (57,66%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 665 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,88%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,63%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 52,45%, comme à Xonrupt-Longemer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

09:32 - C'est le moment de voter à Xonrupt-Longemer pour les élections législatives Le niveau de participation sera indiscutablement un facteur important des élections législatives 2024 à Xonrupt-Longemer (88400). La détermination des habitants de faire "barrage" au RN pourrait entre autres augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Xonrupt-Longemer. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 322 personnes en âge de voter dans la commune, 22,92% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,09% au second tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,58% au premier tour. Au deuxième tour, 54,48% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel député remplacera Christophe Naegelen dans la 3ème circonscription des Vosges ?