Résultat des législatives à Zegerscappel : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Zegerscappel

La démographie et la situation socio-économique de Zegerscappel contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la commune, 20,58% des résidents sont des enfants, et 20,32% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (20,23%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 590 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,39%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,33%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Zegerscappel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,24% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.