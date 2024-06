Résultat des législatives à Zuydcoote : l'élection 2024 en direct

11:02 - Zuydcoote : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Devant le bureau de vote de Zuydcoote, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 729 logements pour 1 580 habitants, la densité de la commune est de 687 habitants/km². Avec 46 entreprises, Zuydcoote offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,15% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,73% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 50,34% des ménages sont des couples sans enfant. En somme, Zuydcoote incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.