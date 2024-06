Résultat des législatives au Garric : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le 9 juin, la piqure de rappel du RN au Garric Le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler d'autant plus logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 41,53% des votes sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes au Garric, devant Raphaël Glucksmann à 16,29% et Valérie Hayer à 9,58%. Le mouvement nationaliste a réuni ainsi 260 habitants du Garric passés par les urnes.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections du Garric ? Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait fait au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives au Garric que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La candidate avait rassemblé 29,16% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 21,68% et 20,56%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,43% contre 45,57%).

12:32 - Quel verdict au Garric pour le RN au premier tour ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très instructif. Le Rassemblement national réalisait un excellent départ au Garric lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn, c'est Julien Bacou qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,80%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Marie-Christine Verdier-Jouclas (LREM) chez les électeurs avec 33,99%.

11:02 - Le Garric : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote du Garric, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 282 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 63 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,04% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 41,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 331,02 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui au Garric participe à l'histoire française.

09:32 - Les législatives démarrent au Garric : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif au Garric. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,63% au premier tour. Au deuxième tour, 43,06% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention au Garric cette année ? Pour rappel, au niveau national, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Pour le premier tour de la présidentielle, 18,38% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,43% au deuxième tour.