Résultat des législatives au Ménil : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Une avance du Rassemblement national au Ménil le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière semble encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, est arrivée en tête des européennes 2024 au Ménil. L'extrême droite a séduit 42,83% des voix, face à Valérie Hayer à 9,78% et François-Xavier Bellamy à 9,35%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen au Ménil au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la clé pour estimer une préférence politique locale. L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du RN obtenait 30,1% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,25% et 14,01% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,48% des voix pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen finissait aussi première avec 52,67% contre 47,33%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 au Ménil ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Même si cette rétrospective ne garantit rien… Il y a deux ans, lors des législatives au Ménil, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 15,75% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 52,27% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (72,59%). Christophe Naegelen s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques du Ménil et leurs implications électorales Dans la ville du Ménil, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 23% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,71%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (57,39%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 429 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,67%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,34%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 30,33%, comme au Ménil, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Le Ménil : quel était le taux d'abstention aux élections législatives ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Début juin, durant les élections européennes, 57,67% des personnes en capacité de participer à une élection au Ménil avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 60,02% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,83% au premier tour et seulement 47,74% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation au Ménil pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 857 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,31% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 77,74% au second tour, soit 667 personnes.