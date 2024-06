En direct

19:49 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces législatives ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, au Thillot, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,87% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 10,7% au Thillot le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 19% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (6,97%), de l'EELV Marie Toussaint (2,29%) et enfin de Léon Deffontaine (1,53%).

18:42 - Une évolution notable du RN au Thillot en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus au Thillot ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration du Rassemblement national au Thillot Une élection très récente a bouleversé l'équilibre certes fragile trouvé en 2022. Il y a quelques semaines en effet, au Thillot, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 46,99% des voix devant Raphaël Glucksmann à 10,7% et Valérie Hayer à 9,65%.

14:32 - Le Thillot avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes au Thillot à l'issue de la présidentielle 2022 avec pas moins de 36,7% des suffrages au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,79% et 18,83% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,49% des suffrages pour sa part. En finale du scrutin, c'est de nouveau la leader du Rassemblement national qui gagnait au Thillot avec 58,96%, devant Emmanuel Macron à 41,04%.

12:32 - Au Thillot, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives sera très instructif. Aux législatives en 2022 au Thillot, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 19,11% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 56,44% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (73,99%). Christophe Naegelen remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives au Thillot : un éclairage démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Le Thillot, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 257 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 223 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 097 foyers fiscaux. Dans la commune, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 34,83% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le Thillot accueille une communauté diversifiée, avec ses 284 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1876,0 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,1%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui au Thillot écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections au Thillot Au Thillot, la participation sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 365 personnes en âge de voter dans la commune, 67,74% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 67,44% au premier tour, ce qui représentait 1 595 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,25% au premier tour et seulement 37,95% au second tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet pousser les citoyens du Thillot à ne pas rester chez eux.