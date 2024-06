En direct

19:50 - Au Val-d'Ajol, quelles sont les options de reports du score de gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait obtenu 9,31% au Val-d'Ajol le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 17% sur place. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 12,46% des votes dans la commune.

18:42 - L'évolution inédite du RN au Val-d'Ajol en 5 ans Que peut-on conclure de cette masse de statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 25% ou plus au Val-d'Ajol ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,23% pour le Rassemblement national au Val-d'Ajol il y a trois semaines Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 au Val-d'Ajol, avec 40,23% des suffrages exprimés (700 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 15,23%, qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 9,71%.

14:32 - Le Val-d'Ajol avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée au Val-d'Ajol lors de la présidentielle 2022 avec un score de 31,06% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,96% et 13,8% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec seulement 5,25% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,72%, devant Emmanuel Macron à 49,28%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 au Val-d'Ajol ? Aux législatives en 2022 au Val-d'Ajol, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 17,69% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 52,40% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite avec 74,62%. Christophe Naegelen remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux du Val-d'Ajol : tour d'horizon démographique Quel portrait faire du Val-d'Ajol, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 3 861 habitants répartis dans 2 404 logements, cette commune présente une densité de 53 hab par km². Ses 234 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 131 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (32,28%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 49,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 863 € par an, la commune vise plus de prospérité. Le Val-d'Ajol incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Coup d'envoi des législatives au Val-d'Ajol : l'abstention en question Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Début juin, au moment des élections européennes, sur les 3 251 personnes en âge de voter au Val-d'Ajol, 43,22% étaient restées chez elles. L'abstention était de 46,27% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,71% au premier tour et seulement 51,01% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année au Val-d'Ajol ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 24,04% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 23,88% au second tour.