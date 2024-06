Résultat des législatives à Saint-Laurent-de-Cerdans : l'élection 2024 en direct

08:57 - Législatives à Saint-Laurent-de-Cerdans : les horaires du bureau de vote

Pour voter, les électeurs de la localité sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Laurent-de-Cerdans. Ce 30 juin, les Français ont déjà participé à un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes marquées par la victoire du RN. En 2022, lors des précédentes législatives, 89 sièges avaient été attribués au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Ce scrutin est le moment idéal pour les candidats du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de faire rayonner leur parti auprès des citoyens de la ville. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.