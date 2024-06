Résultat des législatives à Seignelay : l'élection 2024 en direct

09:01 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Seignelay ?

Pour voter, les votants de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Seignelay (de Rue du Docteur Chauvelot - Salle des Fêtes à Rue du Docteur Chauvelot - Salle des Fêtes). Ce 30 juin 2024, les Français ont déjà participé à un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des européennes qui ont abouti à la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, lors des précédentes élections législatives, 89 sièges de députés avaient été obtenus par le RN à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Il y aura deux tours pour choisir parmi les candidatures des différentes coalitions politiques à Seignelay, comme dans toute la France. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.