Résultat des législatives à Varages : l'élection 2024 en direct

09:00 - Journée électorale à Varages : les horaires du bureau de vote

L'unique bureau de vote de la commune de Varages ferme à 18 heures. Les résultats des législatives à Varages sont diffusés aujourd'hui, trois semaines après la performance du RN aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Parmi les forces en présence dans la 8ème circonscription du Var, qui parviendra à séduire les citoyens de la commune ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.