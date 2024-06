Résultat des législatives à Villemolaque : l'élection 2024 en direct

08:57 - Elections à Villemolaque : les horaires du bureau de vote

Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Villemolaque. Des législatives anticipées se tiennent ce dimanche à Villemolaque. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée législative. Les élections législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président de la République a remporté la victoire face à Marine Le Pen. A nouveau, il y aura deux tours pour choisir parmi les candidatures des différentes coalitions politiques à Villemolaque (66300), comme dans la France entière. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.