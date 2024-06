Résultat des législatives à Villeneuve-sur-Bellot : l'élection 2024 en direct

08:59 - Les législatives à Villeneuve-sur-Bellot ont lieu aujourd'hui

Des élections législatives sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président de la République a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les nombreux candidats attendus, quelle coalition politique réussira à se distinguer lors de ces législatives à Villeneuve-sur-Bellot ? Pour voter, les citoyens de la localité sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Villeneuve-sur-Bellot. Les résultats du premier tour à Villeneuve-sur-Bellot seront annoncés ici dès 20 heures.