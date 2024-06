Résultat des législatives à Westhouse : l'élection 2024 en direct

08:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Westhouse

Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Westhouse sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour mémoire, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin, qui arrivera à capter le plus de voix à Westhouse ? Pour voter, les électeurs de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Westhouse. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections législatives à Westhouse dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page.