Résultat des législatives à Xonrupt-Longemer : l'élection 2024 en direct

09:01 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Xonrupt-Longemer ?

Ce dimanche 30 juin 2024, les 1 319 électeurs de Xonrupt-Longemer sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour mémoire, les élections législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 3ème circonscription des Vosges, qui parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Xonrupt-Longemer (88400) ? Retenez également que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Xonrupt-Longemer sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Xonrupt-Longemer dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page.