Résultat des législatives à Changis-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

Le premier tour des législatives 2024 se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. Pour rappel, les élections législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, qui arrivera à capter le plus de voix à Changis-sur-Marne (77660) ? Il est important de souligner que l'unique bureau de vote de la ville de Changis-sur-Marne ferme à 18 heures. Retrouvez les résultats à Changis-sur-Marne sur cette page à partir de 20 heures.