Résultat des législatives à Cormeilles-en-Vexin : l'élection 2024 en direct

09:01 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Cormeilles-en-Vexin

Pour voter, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Cormeilles-en-Vexin. Les législatives sont l'occasion pour les 872 électeurs de Cormeilles-en-Vexin de donner leur opinion sur la manière dont est organisé le pays. Dans le cas où le bloc de gauche ou le RN obtiendrait une majorité de députés à l'Assemblée, une cohabitation pourrait advenir, obligeant le président à nommer un Premier ministre issu de l'opposition pour gouverner. Cette élection est l'occasion pour les candidats de la coalition dans la majorité de se distinguer auprès des électeurs de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.