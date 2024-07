Résultat des législatives 2024 à Valmondois (95760) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Valmondois : 47,06% au second tour Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Valmondois, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 28,49% des votes dans la commune. Un score pourtant stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (28,44%). On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 47,06% à l'époque.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le RN à Valmondois L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 16 points ici entre 2022 et 2024. Quoi qu'il advienne, une marche de plus pourrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - La majorité gagnant aux législatives 2022 à Valmondois Le score obtenu par le RN sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de cette élection législative au niveau local, comme au niveau national. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national, ratait en revanche la marche au premier tour dans la ville de Valmondois, obtenant 18,59% des voix sur place, contre 28,44% pour Leïla Ivorra (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket LREM avec 52,94% contre 47,06% pour les perdants. C'est en revanche Emilie Chandler (LREM) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 52,94%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,06%.

20:05 - Quel résultat à Valmondois pour le RN aux législatives ? Dimanche 30 juin, les citoyens de Valmondois ont placé en tête Anne Sicard (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 34,41% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de précéder Maximillien Jules-Arthur (Nouveau Front populaire) et Emilie Chandler (Majorité présidentielle) avec 28,49% et 24,26% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Anne Sicard glanant cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Valmondois ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au premier tour des législatives 2024 à Valmondois a augmenté, atteignant 72,87%. Au moment du précédent scrutin européen, 1 011 personnes aptes à participer à une élection à Valmondois avaient effectivement pris part au scrutin (soit 60,24%). Le taux de participation était de 57,5% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Valmondois L'une des clés du scrutin législatif est incontestablement la participation. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Valmondois s'élevait à 72,87%, dimanche dernier. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,85% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 76,03% au second tour, soit 736 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,93% au premier tour et 53,22% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Valmondois ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, seraient susceptibles d'impacter le pourcentage de participation à Valmondois.

17:29 - Valmondois et législatives : démographie, économie et choix électoraux Comment la population de Valmondois peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec 50,36% de population active et une densité de population de 263 habitants/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 8,6% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,33%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,50%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,42%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,89%), témoigne d'une population instruite à Valmondois, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.