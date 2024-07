Résultat des législatives 2024 à Seraincourt (95450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Seraincourt, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, le bloc a rassemblé 28,06% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Seraincourt, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,08% des votes dans la localité. Une progression de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Seraincourt Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Seraincourt entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive vainqueur à Seraincourt ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Seraincourt ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi très commenté localement pour le second tour de cette élection. Contrairement à la législative de 2022, le parti frontiste a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Seraincourt, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 21,46% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 27,94% pour Emilie Chandler (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 63,32%. Emilie Chandler conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Seraincourt A l'occasion du premier tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Seraincourt ont plébiscité Anne Sicard (Rassemblement National), qui a accumulé 39,74% des bulletins de vote. En deuxième position, Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 28,06%. A la troisième position, Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) captait 21,08% des électeurs. C'est aussi Anne Sicard qui achevait ce premier tour en tête dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise dans son ensemble, avec cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Seraincourt ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 319 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, 26,54% des électeurs de Seraincourt se sont abstenus au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 44,35% des électeurs de Seraincourt avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 48,64% en 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Seraincourt, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Seraincourt, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des législatives 2024 à Seraincourt était de 73,46%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50% au premier tour et 46,7% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 77,63% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,78% au premier tour, ce qui représentait 776 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont par exemple susceptibles de faire augmenter le taux de participation à Seraincourt.

17:29 - Élections législatives à Seraincourt : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Seraincourt, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 28,66% de cadres pour 1 305 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 125 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 756 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,97%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 20,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 39,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 137,92 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, à Seraincourt, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.