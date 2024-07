Résultat des législatives 2024 à Beaumont-sur-Oise : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Beaumont-sur-Oise : quand les données démographiques façonnent les urnes

La démographie et la situation socio-économique de Beaumont-sur-Oise contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 20,41% des résidents sont des enfants, et 18,98% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,89%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 412 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,06% et d'une population étrangère de 10,37% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Beaumont-sur-Oise mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,19% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.