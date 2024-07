Résultat des législatives 2024 à Chars (95750) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Chars comme objectif ? L'autre question de ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a glané un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,84% des voix à Chars. Une hausse en comparaison des 23,11% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,02% à l'époque.

20:58 - Avantage RN à Chars aux législatives 2024 Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin localement pour cette élection du Parlement français. Le RN pourrait se trouver pas loin de la victoire à Chars lors du second tour de ces législatives si la situation établie lors des élections européennes s'applique localement. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. Une dynamique qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 11 points dans la localité.

20:05 - Anne Sicard (Rassemblement National) déjà en avance avec 42,94% à Chars aux législatives Avec 42,94% des votes, Anne Sicard (Rassemblement National) a pris la pôle position à Chars, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Maximillien Jules-Arthur (Front populaire) et Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 25,84% et 21,65% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Anne Sicard rassemblant cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Le défi de la participation observé dans le détail à Chars Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut également analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. À Chars, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 était de 26,35%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 41,85% dans la commune de Chars, à comparer avec un taux d'abstention de 49,53% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre lors du second tour des législatives à Chars ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Chars ? Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 26,35%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 205 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,13% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 17,59% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,19% au premier tour et 53,45% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des familles cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle sont notamment capables d'inciter les électeurs de Chars (95750) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Dynamique électorale à Chars : une analyse socio-démographique Dans les rues de Chars, les élections sont en cours. Avec une population de 2 028 habitants répartis dans 873 logements, cette ville présente une densité de 126 hab par km². Avec 131 entreprises, Chars est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (80,18%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 27,21% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,33%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 396 €/an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Chars contribue à édifier l'avenir français.