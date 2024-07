Résultat des législatives 2024 à Vigny (95450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Vigny, quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,12% des bulletins à Vigny. Une somme à compléter néanmoins avec les 18,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 18 points à Vigny La fraction d'électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il n'est donc pas exclu, selon les reports de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection. Contrairement à l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Avec 18,06% à Vigny, le RN était en revanche distancé par les 25,33% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives à l'époque. Sur la commune de Vigny, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, avec 67,87% contre 32,13% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici Avec 36,11% des voix, Anne Sicard (Rassemblement National) a pris la pôle position à Vigny, le 30 juin dernier lors du 1er tour des législatives. Emilie Chandler (Ensemble pour la République) et Maximillien Jules-Arthur (Nouveau Front populaire) suivaient en captant 33,33% et 19,12% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Anne Sicard qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Vigny ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? À Vigny, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a été de 28,41%, moins élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 44,22% des votants de Vigny. L'abstention était de 43,15% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Vigny, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? L'abstention est incontestablement l'une des clés du scrutin législatif. L'abstention était de 28,41% à Vigny lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,37% au premier tour. Au deuxième tour, 49,05% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 885 personnes en âge de voter dans la commune, 24,21% étaient restées chez elles. L'abstention était de 19,1% au premier tour. La méfiance vis à vis des politiques pourrait en effet faire augmenter le taux de participation à Vigny (95450).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vigny Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e manche des élections législatives à Vigny comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 25,38% de cadres pour 1 115 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Ses 156 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 338 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,29% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 25,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 37,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 614,47 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Vigny, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.