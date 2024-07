En direct

22:58 - La gauche unie a fait 40,73% au second tour il y a deux ans Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,57% des votes à Us. Un score plus élevé par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus). Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 40,73% à l'époque.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Us Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc permis de penser que le RN arrive vainqueur à Us ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Us pour la majorité aux élections législatives ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de ces élections de l'Assemblée 2024, au niveau local. A l'inverse de l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Us, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,7% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 27,69% pour Emilie Chandler (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (59,27%). Emilie Chandler conservait donc son avance sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Us ce dimanche ? Selon les ultimes projections établies depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes devrait gagner pas loin de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Anne Sicard (Rassemblement National) a obtenu 42,49% des suffrages à Us dimanche 30 juin 2024, au soir du premier round des élections législatives. Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) et Emilie Chandler (Ensemble !) suivaient avec 24,57% et 22,25% des votants à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Anne Sicard glanant cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Us aux dernières élections Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Dimanche dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Us a atteint 74,92%, surpassant celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 961 personnes en âge de voter à Us, 59,52% avaient effectivement pris part au vote, contre un taux de participation de 60,5% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Us lors de la deuxième étape des législatives ? À Us, la participation est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Us a atteint une participation de 74,92%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,49% au premier tour et 51,09% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 958 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 78,85% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,9% au premier tour, c'est-à-dire 775 personnes. La question des retraites et l'insécurité sont capables de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Us (95450).

17:29 - Us : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues d'Us, les élections sont en cours. Dotée de 561 logements pour 1 338 habitants, la densité de la ville est de 119 habitants par km². L'existence de 99 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,65% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 53,85% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 244,78 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Us incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.