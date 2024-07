Résultat des législatives 2024 à Ableiges (95450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Ableiges, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? La Nupes ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va irrémédiablement donner une des directions de ce second tour. Premier élément de réponse : le bloc a récolté plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le matelas s'avère conséquent : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Ableiges, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 24,66% des votes dans la commune. Un score plus important de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Avantage RN à Ableiges avant les législatives 2024 Le résultat des législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. La progression du RN est déjà puissante à Ableiges entre le score de la formation nationaliste en 2022 (27,38%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (41,88%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN une progression d'environ 150 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique s'appliquait dans les mêmes proportions qu'aux européennes.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc présidentiel la dernière fois Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de ces élections des députés 2024 localement. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois toutes ses chances de gagner l'élection localement. A l'époque pour les législatives, le RN parvenait également en pôle position à Ableiges. C'est en effet Philippe Pierre qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 27,38% dans la commune. Mais c'est finalement Emilie Chandler (Ensemble !) qui remportait le scrutin chez les électeurs d'Ableiges au second tour, avec 56,59%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,41%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Anne Sicard (Rassemblement National) a réuni 41,88% des votes à Ableiges le 30 juin 2024, au soir du 1er tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de passer devant Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Maximillien Jules-Arthur (Nouveau Front populaire) avec 26,42% et 24,66% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Anne Sicard glanant cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Ableiges : une hausse par rapport au scrutin européen ? L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Comme noté dans la précédente publication, la participation au premier tour des législatives à Ableiges a atteint 75,98%, plus importante de 10 points que celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 698 électeurs d'Ableiges (95) avaient en effet pris part au scrutin (soit 65,62%), à comparer avec un taux de participation de 62,81% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Ableiges ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Ableiges ? 24,02% des électeurs d'Ableiges se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 41,27% au premier tour et 44,18% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Ableiges ce soir ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 14,16% des électeurs de la ville, contre une abstention de 20,25% au second tour. La méfiance vis à vis des hommes politiques pourrait potentiellement ramener les électeurs d'Ableiges dans les bureaux de vote.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Ableiges La structure démographique et socio-économique d'Ableiges définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 22,26% des résidents sont des enfants, et 5,07% sont des personnes âgées. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,57%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,18%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,04%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ableiges mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,42% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.