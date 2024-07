Résultat des législatives 2024 à Sagy (95450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Sagy, qui va récupérer les 22,83% du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des votes au niveau national pour le 1er tour des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN au second tour. Le matelas apparaît comme conséquent : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Sagy, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,83% des votes dans la commune. Un score plus important en comparaison des 21,87% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Un RN vainqueur à Sagy il y a une semaine Le nombre de bulletins en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour ces élections de l'Assemblée nationale localement, comme dans le reste du pays. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le nombre de voix du Rassemblement national devrait le faire gagner à Sagy. Un calcul qui concorde avec les suffrages également gagnés par le mouvement dans la localité sur la même période (de 25,69% en 2022 à 40,99% le 30 juin dernier) : une hausse de 15 points qui peut toujours monter.

20:29 - Ensemble s'en sortait bien aux dernières législatives à Sagy Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur au niveau local pour ce second tour des législatives 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a la possibilité de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Sagy, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,69% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 25,90% pour Emilie Chandler (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 56,78%. Emilie Chandler s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Déjà 40,99% pour le RN à Sagy aux élections législatives A en croire les projections des sondeurs diffusées d'après les résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats de la majorité garderaient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des particularismes locaux. Le 30 juin 2024, les électeurs de Sagy ont plébiscité Anne Sicard (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 40,99% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Emilie Chandler (Ensemble !) et Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) avec 27,17% et 22,83% des votants. Anne Sicard était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise dans son ensemble, avec cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Sagy lors des derniers scrutins L'étude des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Sagy a baissé de 16 points, atteignant 28,28%. Pendant le scrutin européen de début juin, sur les 943 inscrits sur les listes électorales à Sagy, 44,54% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 47,82% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Sagy lors de la seconde étape des législatives ? À Sagy, l'une des clés de ces élections législatives est sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Dans la localité, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 28,28%. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,4% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 28,35% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,49% au premier tour et 53,23% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Sagy ? La nouvelle perception de la vie politique est par exemple capable de ramener les citoyens de Sagy dans les bureaux de vote.

17:29 - Les défis socio-économiques de Sagy et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sagy montrent des tendances nettes qui pourraient affecter le résultat des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,54%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,4%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 479 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,44%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sagy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,55% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.