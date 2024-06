Résultat des législatives à Exireuil : l'élection 2024 en direct

08:59 - Tenez-vous informé sur les législatives à Exireuil

Le premier tour des législatives 2024 se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les 577 députés de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres, qui parviendra à convaincre le plus grand nombre de votants de la ville ? Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Exireuil. La publication des résultats à Exireuil s'effectuera sur cette page à partir de 20h.