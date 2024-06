Résultat des législatives à Méziré : l'élection 2024 en direct

09:01 - Législatives à Méziré : les horaires du bureau de vote

Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Méziré. Ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les 997 électeurs de Méziré ont participé aux élections européennes. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges de députés avaient été obtenus par le parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la majorité présidentielle, du Nouveau Front populaire, de l'extrême-droite arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Méziré ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.