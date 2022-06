Résultat de la législative à Ahetze : 2e tour en direct

15:30 - Les candidats Divers centre peuvent-elles gagner à Ahetze ?

Au soir du 1er round des élections législatives, le 12 juin dernier, les électeurs d'Ahetze ont plébiscité les candidats Divers centre à qui ils ont accordé 22,25% des bulletins de vote. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent 19,98% et 17,11% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés.