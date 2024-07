Résultat des législatives 2024 à Arbonne (64210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une prévision de 28% à 28,04% pour le Front populaire à Arbonne La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La question se pose avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier indice : l'ensemble a glané plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 28,04% des bulletins à Arbonne. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 19,12% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,06% pour Yannick Jadot, 1,45% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo). On découvrira ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 34,85% à l'époque.

20:58 - Arbonne fait partie des rares zones où le RN n'a pas gagné de terrain Le nombre de votes du RN sera très commenté pour cette élection législative, localement, comme au niveau national. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Arbonne semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Confirmation à venir ce 7 juillet ?

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Le verdict du scrutin législatif de 2022 est aussi un indice à décortiquer au moment du second tour qui se joue. A l'époque dans la commune d'Arbonne, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était aussi de 31,37% pour Vincent Bru (La République en Marche), Arbonne étant déjà partie intégrante de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Vincent Bru (La République en Marche) au sommet localement, avec 65,15%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,85%.

20:05 - Les tendances avant le deuxième tour, un révélateur pour les législatives 2024 à Arbonne Selon les projections des instituts de sondages dévoilées depuis dimanche, le Rassemblement national serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. Le camp de gauche pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 29,37% des voix, Christian Devèze (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Arbonne, le 30 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Peio Dufau (Nouveau Front populaire) captait 28,04%. Enfin, Victor Lastécouères (Union de l'extrême droite) ramassait 25,75% des électeurs. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques dans son ensemble, puisque c'est Peio Dufau qui y arrivait en première place, avec cette fois 29,42% devant Christian Devèze avec 26,92% et Victor Lastécouères avec 25,29%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants d'Arbonne un second tour sans doute différent du premier dans la commune.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Arbonne ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? À Arbonne, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 25,09%, inférieur de 19 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 2 040 personnes en âge de voter à Arbonne, 44,95% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 45,31% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Arbonne, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? À Arbonne, le taux d'abstention est indiscutablement l'un des critères principaux de ces législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Arbonne lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 25,09%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,26% au premier tour. Au deuxième tour, 48% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 923 personnes en âge de voter au sein de la commune, 16,59% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 19,86% au deuxième tour. Le désir d'être enfin entendu est de nature à avoir un impact sur les choix que feront les habitants d'Arbonne (64210).

17:29 - Arbonne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Arbonne montrent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des législatives. Dans la commune, 17,14% des résidents sont des enfants, et 7,87% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 034 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,13%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,38%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Arbonne, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.