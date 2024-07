Résultat des législatives 2024 à Itxassou (64250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une base de 42,64% pour le Nouveau Front populaire au second tour La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus de force encore pour ce second tour. Premier indicateur : l'attelage a réuni plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Itxassou, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 39,34% des votes dans la localité. Un score qui a bondi de 23 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 42,64% à l'époque.

20:58 - Itxassou fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain ces 2 dernières années Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour cette élection 2024 au niveau local. Alors qu'on a vu un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Itxassou semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

20:29 - Ensemble s'en sortait bien aux dernières législatives à Itxassou Se retourner sur le dernier scrutin législatif fait également sens au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Itxassou offrait en revanche 30,90% pour Vincent Bru (La République en Marche)des suffrages, alors que les candidats Régionaliste obtiendront 28,18% des voix. Itxassou optera d'ailleurs encore pour Vincent Bru au second tour, finalement à la première place localement avec 57,36%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,64%.

20:05 - Que peuvent esquisser les résultats de dimanche dernier pour Itxassou ? Peio Dufau (Front populaire) a recueilli 39,34% des votes à Itxassou le 30 juin dernier, lors du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Christian Devèze (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Victor Lastécouères (Union de l'extrême droite) avec respectivement 22,91% et 20,22% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Peio Dufau rassemblant cette fois 29,42%, devant Christian Devèze avec 26,92% et Victor Lastécouères avec 25,29%.

19:21 - Le défi de la participation scruté attentivement à Itxassou L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Itxassou a atteint 71,39%, dépassant de 20 points celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 1 849 personnes habilitées à voter à Itxassou avaient en effet pris part au scrutin (soit 51,97%), contre un taux de participation de 49,37% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Itxassou À Itxassou, la participation constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 28,61%. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 797 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,14% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,82% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,61% au premier tour. Au second tour, 51,89% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Itxassou ? Les efforts pour faire "barrage" au RN sont notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs d'Itxassou.

17:29 - Itxassou et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville d'Itxassou, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,66%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (73,47%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 943 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,51%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,64%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 14,55%, comme à Itxassou, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.