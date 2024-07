Résultat des législatives 2024 à Hendaye : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif est immanquablement le niveau de participation. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Hendaye était de 69,92%. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 951 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 71,25% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 76,37% au premier tour, c'est-à-dire 6 836 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,93% au premier tour et 48,08% au second tour.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Hendaye

La composition démographique et le contexte socio-économique d'Hendaye contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 16,59% des résidents sont des enfants, et 24,74% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (50,25%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 4 494 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 35,57% et d'une population immigrée de 38,19% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 37,37%, comme à Hendaye, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.