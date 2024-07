Résultat des législatives 2024 à Urrugne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique d'Urrugne façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune d'Urrugne, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Dans la ville, 16,1% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,61% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (31,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 105 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,37% et d'une population immigrée de 12,29% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 20,56%, comme à Urrugne, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.