Résultat des législatives 2024 à Espelette (64250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - La gauche a gagné du terrain depuis deux ans à Espelette Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau du pays, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Espelette, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 33,15% des votes dans la commune. Un chiffre qui a décollé en comparaison des 16,04% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a égalé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 37,84% à l'époque.

20:58 - Le RN n'a pas séduit plus d'électeurs à Espelette ces 2 dernières années A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. Alors qu'on a vu environ 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Espelette semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception à confirmer.

20:29 - Quel score final à Espelette pour Ensemble ce dimanche soir ? Reste maintenant à découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. A l'époque à Espelette, lors des élections législatives, le score était de 31,44% pour Vincent Bru (Ensemble !), Espelette votant déjà pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (62,16% contre 37,84% pour LFI-PS-PC-EELV). Vincent Bru conservait donc son avance sur place.

20:05 - Peio Dufau (Front populaire) en pôle position lors des législatives à Espelette Au soir du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin, les citoyens d'Espelette ont placé en tête Peio Dufau (Nouveau Front populaire), qu'ils ont gratifié de 33,15% des voix. Christian Devèze (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Victor Lastécouères (Union de l'extrême droite) suivaient en obtenant 26,02% et 25,38% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Peio Dufau qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques dans son ensemble, avec cette fois 29,42%, devant Christian Devèze avec 26,92% et Victor Lastécouères avec 25,29%.

19:21 - La participation observée dans le détail à Espelette L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Espelette a atteint 29,31%, en dessous de celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, parmi les 1 838 inscrits sur les listes électorales à Espelette, 51,2% étaient en effet restés chez eux, contre une abstention de 48,33% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives à Espelette À Espelette, l'abstention constitue l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 29,31% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 807 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,86% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,51% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,8% au premier tour. Au second tour, 52,91% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Espelette aujourd'hui ? L'inflation dans le pays, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Espelette.

17:29 - Espelette : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire d'Espelette, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 032 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 214 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 16,26% des résidents sont des enfants, et 29,52% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,62% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 124 euros par an, la commune vise un avenir prospère. En somme, Espelette incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.